11 октября 2018, четверг

Шахтер отчитался о доходах за год

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Доходы Шахтера с учетом НДС составили один миллиард 732 миллиона гривен

Доходы Шахтера с учетом НДС составили один миллиард 732 миллиона гривен

Футбольный клуб Шахтер опубликовал финансовый отчет по итогам сезона 2017/2018 годов.

Доходы чемпиона Украины с учетом НДС составили один миллиард 732 миллиона гривен. Это на 855 миллионов больше, чем в прошлом году.

Продажа и аренда игроков принесла донецкому клубу общий доход в размере 108 миллионов гривен. От УЕФА и ФИФА казна "Горняков" пополнилась 888 миллионами гривен.

Благодаря коммерческой деятельности Шахтер заработал 736 миллионов гривен. За минувший сезон в государственный бюджет было выплачено 504,506 млн гривен. Сумма НДФЛ составила 358,850 млн гривен.

Ранее Шахтер опубликовал годовой отчет по итогам сезона 2016/2017, согласно которому доходы клуба уменьшились с 2,704 млрд до 877 млн гривен.

В феврале сообщалось, что чемпион Украины перерегистрировался в Мариуполе. Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований теперь организация имеет место регистрации в городе Мариуполь на улице Сеченова, 71А. Предыдущим местом регистрации клуба был город Донецк, улица Артема, 86А.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове