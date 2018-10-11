Шахтер отчитался о доходах за год

Доходы Шахтера с учетом НДС составили один миллиард 732 миллиона гривен

Футбольный клуб Шахтер опубликовал финансовый отчет по итогам сезона 2017/2018 годов.

Доходы чемпиона Украины с учетом НДС составили один миллиард 732 миллиона гривен. Это на 855 миллионов больше, чем в прошлом году.

Продажа и аренда игроков принесла донецкому клубу общий доход в размере 108 миллионов гривен. От УЕФА и ФИФА казна "Горняков" пополнилась 888 миллионами гривен.

Благодаря коммерческой деятельности Шахтер заработал 736 миллионов гривен. За минувший сезон в государственный бюджет было выплачено 504,506 млн гривен. Сумма НДФЛ составила 358,850 млн гривен.

Ранее Шахтер опубликовал годовой отчет по итогам сезона 2016/2017, согласно которому доходы клуба уменьшились с 2,704 млрд до 877 млн гривен.

В феврале сообщалось, что чемпион Украины перерегистрировался в Мариуполе. Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований теперь организация имеет место регистрации в городе Мариуполь на улице Сеченова, 71А. Предыдущим местом регистрации клуба был город Донецк, улица Артема, 86А.