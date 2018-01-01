Шахтер опубликовал проморолик о матче против Лиона в Киеве Сегодня, 18:11 49 Цей матеріал також доступний українською Для выхода в 1/8 финала Шахтеру необходимо победить Лион Фото: ФК Шахтер

Шахтер представил проморолик, посвященный поединку заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против Лиона 12 декабря, который состоится в Киеве.

С его помощью донецкий клуб призвал болельщиков прийти на столичный НСК Олимпийский и поддержать команду в матче. Для выхода в плей-офф чемпиону Украины необходима победа.

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Накануне стало известно, что поединок заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер (Украина) - Лион (Франция) состоится в Киеве на НСК Олимпийский 12 декабря из-за введения военного положения в том числе в Харькове, где ранее проводили домашние матчи еврокубков "Горняки".

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.