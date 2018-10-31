Шахтер одержал волевую победу в дерби, Заря прошла Десну по пенальти. Все результаты 1/8 Кубка Украины - видео

В среду, 21 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

Донецкий Шахтер одержал тяжелую победу над Олимпиком со счетом 3:2. Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. Олимпик открыл счет, но вскоре остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота. Тем не менее, проигрывая уже 1:2, "олимпийцы" не сдались и смогли сравнять счет, но тут же пропустили третий мяч, который и стал решающим - его на свой счет записал Олег Данченко.

Шахтер — Олимпик 3:2

Голы: Мораес, 64 (с пенальти), Тотовицкий, 66, Данченко, 83 — Билоног, 55 (с пенальти), Гай, 81.

Шахтер: Шевченко — Данченко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Алан Патрик (Майкон, 60), Коваленко — Нем, Тотовицкий, Фернандо (Дентиньо, 41) — Мораес (Мудрик, 68).

Олимпик: Крынский — Ксенз (Зубейко, 46), Гришко, Цымбалюк, Немчанинов — Кольцов, Гай — Пасич, Политыло, Билоног (Балашов, 78) — Шиндер (Тейшера, 70).

Предупреждения: Хочолава — Гришко, Кольцов.

Удаление: Гришко, 62 (вторая желтая карточка).

Луганская Заря прошла в четвертьфинал национального Кубка только в серии пенальти. Основное время матча против Десны закончилось со счетом 1:1 (забивали Безбородько и Леднев), дополнительные полчаса голов не принесли, а в послематчевой серии луганчане забили все удары - победная точка на счету Харатина.

Десна — Заря 1:1 (4:5 — по пен.)

Голы: Безбородько, 38 — Леднев, 84

Результаты других матчей 1/8 финала Кубка Украины:

Горняк — ФК Львов 0:1

Гол: Аугусто, 80.

Калуш — Днепр-1 0:3

Голы: Михунов, 22, Назаренко, 32, Кулиш, 41.

Черноморец — Ворскла 1:2

Голы: Грачев, 69 — Сакив, 60, Карека, 63 (с пенальти)

Ингулец — Мариуполь 3:1

Голы: Козлов (пен.), 23, Хучбаров, 45, Кобуладзе, 61 — Полегенько (пен.), 83

Черкащина-Академия - Карпаты 0:1

Гол: Понде, 80

Минай — Динамо 1:3

Голы: Гегедош, 21 — Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58

Напомним, в рамках 1/8 финала Кубка Украины Динамо на выезде победило 3:1 представителя Второй лиги Минай, уступив ему в первом тайме.

НВ