Шахтер одержал волевую победу над Динамо и упрочил лидерство в чемпионате Украины - видео

Донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.

Обе команды начали матч очень осторожно, внимательно играя в обороне. Первый опасный момент возник только на 15-й минуте, когда Мораес оторвался от опеки в чужой штрафной и прострелил под удар Исмаили, но тот махнул ногой мимо мяча.

Динамовцы ответили своим шансом в средине тайма: Сидклей разорвал левый фланг и прострелил на пустые ворота Вербичу, но тому сантиметров не хватило, чтобы переправить мяч в сетку. Спустя минуту уже Шахтер мог открывать счет, но Алан Патрик не попал в дальний угол после стремительной контратаки своей команды.

После небольшого взрыва игра снова успокоилась, но взорвал ее забитый мяч Динамо в конце тайма. На 44-й минуте Пиварич отдал в штрафную на Сидклея, тот скинул головой в центр, где Цыганков поборолся с защитниками, а мяч отлетел к Шапаренко, который мощным ударом в упор расстрелял ворота Пятова.

В перерыве Паулу Фонсека выпустил на поле Тайсона вместо малозаметного Дентиньо. Это быстро принесло свои плоды - бразилец стал одним из творцов первого гола Шахтера в этом матче. На 55-й минуте Тайсон после рикошета от Мораеса вышел на свидание с Бойко, обыграл вратаря и отдал под удар набежавшему бразильцу, который с двух метров закатил мяч в пустые ворота.

Спустя несколько минут Динамо снова вышло вперед, но гол Цыгынкова был не засчитан из-за офсайда. Игра текла к ничейному результату, но ее исход решился уже в компенсированное время. Сначала защитник Динамо Томаш Кендзера получил вторую желтую карточку за игру рукой и покинул поле, и сразу же Шахтер забил победный мяч. Уже на пятой компенсированной минуте Мораес сбросил под удар Виктору Коваленко на линии штрафной, а тот филигранным обводящим ударом послал мяч в дальнюю девятку.

2:1 - Шахтер впервые в сезоне обыграл Динамо и упрочил свое лидерство в турнирной таблице. Теперь отрыв "горняков" от киевлян составляет уже восемь очков.

Шахтер — Динамо 2:1

Голы: Мораес, 55, Коваленко, 90+5 — Шапаренко, 44.

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Ракицкий (Матвиенко, 59), Исмаили — Майкон, Степаненко — Болбат, Патрик (Коваленко, 78), Дентиньо (Тайсон, 46) — Мораес.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Пиварич, Миколенко — Буяльский (Гармаш, 84), Шепелев (Че Че, 79) — Цыганков, Шапаренко (Морозюк, 90+4), Сидклей — Вербич.

Предупреждения: Степаненко, Ракицкий, Мораес, Коваленко, Кривцов — Миколенко, Кендзера, Гармаш, Вербич

На 90+2 минуте был удален Томаш Кендзера (Динамо) (повторное предупреждение).

НВ