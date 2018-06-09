Шахтер объявил об уходе еще одного полузащитника

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что вслед за уходом полузащитника Фреда, который перешел в Манчестер Юнайтед, клуб покидает другой игрок средней линии Бернард.

В комментарии официальному сайту чемпиона Украины функционер поблагодарил обоих бразильских исполнителей за "вклад в развитие клуба".

"Жаль расставаться, но жизнь продолжается и на место Бернарда, Факундо Феррейры, Фреда придут новые футболисты – сильные, амбициозные, которые будут соответствовать уровню Шахтера", - заверил Палкин.

На днях появилась информация, что Бешикташ отказался от идеи подписывать Бернарда из-за его запросов по зарплате. Недавно полузащитник не исключил, что может перейти именно в эту турецкую команду летом.

Сообщалось, что бразилец ближе к переходу в Милан, чем в Интер. СМИ также писали, что хавбек заключил соглашение с Бешикташем. Позже появилась информация о его контракте с Миланом.

Позже в медиа появилась информация, что Милан не собирается подписывать южноамериканского исполнителя Шахтера.