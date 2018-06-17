Шахтер объявил о подписании третьего новичка за неделю

Донецкий Шахтер объявил о переходе хавбека Коринтианса Майкона.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт 20-летнего хавбека с Шахтером рассчитан на пять лет.

В 2018 году 20-летний бразилец провел в составе Коринтианса 24 матча, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Еще в апреле Шахтер заплатил 3,3 млн евро за бразильского полузащитника Коринтианса Майкона, что является половиной от общей суммы трансфера.

Перед этим Майкон заявил, что открыт для переговоров и готов перейти в Шахтер, хотя и не имеет никаких договоренностей с украинской стороной.

Ранее СМИ сообщали, что чемпион Украины согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника за шесть миллионов евро.

Майкон стал третьим приобретением Шахтера на этой неделе. Ранее "Горняки" сообщили о подписании 19-летнего бразильского форварда Фернандо Педро, а также украинского вратаря Алексея Шевченко.