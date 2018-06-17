17 июня 2018, воскресенье

Шахтер объявил о подписании третьего новичка за неделю

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Майкон подписал пятилетний контракт с Шахтером
Фото: ФК Шахтер

Майкон подписал пятилетний контракт с Шахтером

Донецкий Шахтер объявил о переходе хавбека Коринтианса Майкона.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт 20-летнего хавбека с Шахтером рассчитан на пять лет. 

В 2018 году 20-летний бразилец провел в составе Коринтианса 24 матча, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Еще в апреле Шахтер заплатил 3,3 млн евро за бразильского полузащитника Коринтианса Майкона, что является половиной от общей суммы трансфера.

Перед этим Майкон заявил, что открыт для переговоров и готов перейти в Шахтер, хотя и не имеет никаких договоренностей с украинской стороной.

Ранее СМИ сообщали, что чемпион Украины согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника за шесть миллионов евро.

Майкон стал третьим приобретением Шахтера на этой неделе. Ранее "Горняки" сообщили о подписании 19-летнего бразильского форварда Фернандо Педро, а также украинского вратаря Алексея Шевченко.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове