Шахтер объявил о подписании четвертого бразильского новичка за лето

Донецкий футбольный клуб Шахтер объявил, что заключил пятилетний контракт с полузащитником из Бразилии Маркиньосом Сиприано.

Свою карьеру 19-летний футболист начал в клубе Деспортиво Бразил, а в 2015 году перешел в Сан-Паулу.

Напомним, что 18 июня Шахтер объявил о подписании теперь уже бывшего нападающего Динамо Жуниора Мораеса.

17 июня Шахтер объявил о переходе хавбека Коринтианса Майкона. Также ранее "Горняки" сообщили о подписании 19-летнего бразильского форварда Фернандо Педро.