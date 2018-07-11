11 июля 2018, среда

Шахтер объявил о подписании четвертого бразильского новичка за лето

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Игрок подписал пятилетний контракт
Фото: ФК Шахтер

Игрок подписал пятилетний контракт

Донецкий футбольный клуб Шахтер объявил, что заключил пятилетний контракт с полузащитником из Бразилии Маркиньосом Сиприано.

Свою карьеру 19-летний футболист начал в клубе Деспортиво Бразил, а в 2015 году перешел в Сан-Паулу.

Напомним, что 18 июня Шахтер объявил о подписании теперь уже бывшего нападающего Динамо Жуниора Мораеса.

17 июня Шахтер объявил о переходе хавбека Коринтианса Майкона. Также ранее "Горняки" сообщили о подписании 19-летнего бразильского форварда Фернандо Педро.

 

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