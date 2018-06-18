18 июня 2018, понедельник

Шахтер объявил о подписании нападающего Динамо

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Мораес подписал с Шахтером контракт на два года
Фото: ФК Шахтер

Мораес подписал с Шахтером контракт на два года

Шахтер объявил о подписании теперь уже бывшего нападающего Динамо Жуниора Мораеса.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, бразильский футболист заключил с чемпионом Украины трудовой договор на два года.

Поскольку соглашение 31-летнего игрока атаки с Динамо заканчивалось 30 июня 2018 года, новичок перешел к "Горнякам" на бесплатной основе.

Недавно появилась информация, что нападающий ведет переговоры о переходе в Шахтер.

Ранее Мораес объявил о своем уходе из киевской команды после трех лет выступлений в ее составе.

В апреле СМИ узнали, что форвард станет игроком ШахтераСообщалось, что нападающий может покинуть Динамо, чтобы присоединиться к донецкому клубу.

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