Шахтер неожиданно потерял очки в чемпионате Украины - видео

Донецкий Шахтер не смог победить Львов в 16 туре украинской Премьер-лиги.

Дончане доминировали на протяжении всего матча, но забить так и не сумели. В частности в конце второго тайма победный мяч мог забить Дентиньо, а затем и Хочолава, который головой пробвав по воротам, но голкипер Львова среагировал.

ФК Львов всей командой закрылся на своей половине поля и сумел одержать положительный для себя результат.

Несмотря на ничью, Шахтер продолжает лидировать в чемпионате Украины. Львов занимает 8 место.

Шахтер - ФК Львов - 0:0

Шахтер: Пятов - Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Патрик (Кайоде, 87) - Нем (Коваленко, 70), Тайсон, Болбат (Дентиньо, 81) - Мораес

Львов: Бандура - Адамюк, Парамонов, Борзенко, Воронин - Приймак (Мартан, 68), Джонатан - Тейлор (Голиков, 90+4), Сабино, Западня - Бруно (Сезар, 90+1)

Предупреждение: Ракицкий - Парамонов, Джонатан, Приймак, Сабино, Бандура

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Таблица сайта УПЛ

В прошлом туре чемпионата Украины Шахтер на выезде победил Ворсклу 2:0, а Львов сыграл вничью с Олимпиком - 1:1.

НВ