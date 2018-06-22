22 июня 2018, пятница

Шахтер не увидел места в команде для двоих игроков сборной Украины - СМИ

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Соболем интересуются турецкие клубы - медиа
Фото: ФК Славия

Соболем интересуются турецкие клубы - медиа

Шахтер готов расстаться с игроками сборной Украины - полузащитником Иваном Петряком и защитником Эдуардом Соболем, сообщает Команда №1.

По информации портала, скорее всего, донецкий клуб уже не рассчитывает на этих футболистов, а также вратаря Никиту Шевченко.

Медиа отмечает, что есть высокая вероятность ухода футболистов в аренду. При этом чемпион Украины даже готов продать Соболя, которым интересуются турецкие команды.

Шевченко может перейти в один из бельгийских клубов. Как пишет ресурс, раньше голкипером интересовался Брюгге, а сейчас - Гент.

Недавно Соболь покинул пражскую Славию, где выступал один сезон на правах аренды. Пражский клуб не стал продлевать соглашение.

Летом 2017 года Шахтер презентовал Петряка в качестве новичка команды. После перехода в Шахтер зимой 2016 года полузащитник выступал на правах аренды в Заре.

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