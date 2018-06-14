Шахтер нацелился на четвертого бразильского новичка этим летом - журналист

После полузащитников Коринтианса Майкона и Сан-Паулу Сиприано, а также нападающего Палмейраса Фернандо Шахтер намерен подписать еще одного бразильского игрока - Бруно Гимараэша из Атлетико Паранаэнсе, сообщает журналист Жорже Никола.

В своем аккаунте в Twitter он отметил, что клуб 20-летнего игрока уже дал понять, что продаст его только за сумму в 10 миллионов евро.

Ранее медиа писали, что Шахтер заплатил 3,3 млн евро за бразильского полузащитника Коринтианса Майкона, что является половиной от общей суммы трансфера. Футболист перейдет в донецкий клуб после завершения чемпионата мира 2018 года.

Перед этим атакующий хавбек Сан-Паулу Маркиньос Сиприано заявил о том, что отказал Барселоне и подписал предварительный контракт с Шахтером.

Накануне появилась информация, что Шахтер договорился с Палмейрасом о покупке нападающего Фернандо Педро за 5,5 миллиона евро.

Перед этим сообщалось, что чемпион Украины всерьез нацелен на приобретение полузащитника Палмейраса Рожера Гедеша и готов платить 21-летнему футболисту в шесть раз большую зарплату, чем он получает в своем клубе.