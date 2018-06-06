Шахтер нацелился на бывшую трансферную цель Динамо - СМИ

Лукас Пакета может перейти в Шахтер

Шахтер намерен приобрести бывшую трансферную цель Динамо, полузащитника Фламенго Лукаса Пакету, сообщает Террикон со ссылкой на Globo Esporte.

По информации медиа, тем самым чемпион Украины намерен использовать средства, полученные от продажи в Манчестер Юнайтед другого игрока средней линии Фреда.

Лукас Пакета выступает за молодежную сборную Бразилии (до 20 лет). Его основная позиция - атакующий полузащитник, но также может сыграть в центре и на левом фланге этой зоны.

Сообщалось, что Динамо не смогло договориться о приобретении игрока Фламенго, который требовал за футболиста как минимум 30 миллионов евро.

На днях появилась информация, что полузащитник Спортинга и сборной Португалии Виллиам Карвальо попал в сферу интересов донецкого клуба.

Ранее СМИ писали, что Шахтер заплатил 3,3 млн евро за бразильского игрока средней линии Коринтианса Майкона, что является половиной от общей суммы трансфера.