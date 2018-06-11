Шахтер нашел замену ключевому полузащитнику - СМИ

Шахтер намерен приобрести полузащитника бразильского Палмейраса Рожера Гедеша, в котором видит замену ушедшему Бернарду, сообщает Yahoo! Esportes.
По информации медиа, чемпион Украины сделает предложение Палмейрасу по трансферу бразильского футболиста в ближайшие несколько часов.
Как отмечает портал, представитель донецкого клуба следил за игрой Гедеша в его предыдущих матчах и отправил положительные отзывы Шахтеру.
По данным Yahoo! Esportes, Палмейрас уже отказал в продаже полузащитника Аль-Хилялу из Саудовской Аравии и Атлетико Минейро, за который тот выступает на правах аренды.
Атакующий исполнитель в 2018 году провел 19 поединков, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами.
Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что полузащитник Бернард покидает команду этим летом после окончания контракта.
Комментарии
Правила комментирования