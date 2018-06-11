11 июня 2018, понедельник

Шахтер нашел замену ключевому полузащитнику - СМИ

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В ближайшие часы Шахтер сделает предложение по Гедешу - медиа
Фото: ФК Атлетико Минейро

В ближайшие часы Шахтер сделает предложение по Гедешу - медиа

Шахтер намерен приобрести полузащитника бразильского Палмейраса Рожера Гедеша, в котором видит замену ушедшему Бернарду, сообщает Yahoo! Esportes.

По информации медиа, чемпион Украины сделает предложение Палмейрасу по трансферу бразильского футболиста в ближайшие несколько часов.

Как отмечает портал, представитель донецкого клуба следил за игрой Гедеша в его предыдущих матчах и отправил положительные отзывы Шахтеру.

По данным Yahoo! Esportes, Палмейрас уже отказал в продаже полузащитника Аль-Хилялу из Саудовской Аравии и Атлетико Минейро, за который тот выступает на правах аренды.

Атакующий исполнитель в 2018 году провел 19 поединков, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что полузащитник Бернард покидает команду этим летом после окончания контракта.

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