Шахтер нашел замену ключевому полузащитнику - СМИ

В ближайшие часы Шахтер сделает предложение по Гедешу - медиа

Шахтер намерен приобрести полузащитника бразильского Палмейраса Рожера Гедеша, в котором видит замену ушедшему Бернарду, сообщает Yahoo! Esportes.

По информации медиа, чемпион Украины сделает предложение Палмейрасу по трансферу бразильского футболиста в ближайшие несколько часов.

Как отмечает портал, представитель донецкого клуба следил за игрой Гедеша в его предыдущих матчах и отправил положительные отзывы Шахтеру.

По данным Yahoo! Esportes, Палмейрас уже отказал в продаже полузащитника Аль-Хилялу из Саудовской Аравии и Атлетико Минейро, за который тот выступает на правах аренды.

Атакующий исполнитель в 2018 году провел 19 поединков, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что полузащитник Бернард покидает команду этим летом после окончания контракта.