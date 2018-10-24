24 октября 2018, среда

Шахтер - Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Шахтер разгромно уступил Манчестер Сити

Шахтер разгромно уступил Манчестер Сити

Шахтер со счетом 0:3 потерпел поражение на своем поле против Манчестер Сити в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева поля продержались полчаса игры, когда пропустили после точного удара Давида Сильвы. Спустя пять минут второй мяч в их ворота забил Эмерик Лапорт.

Донецкий коллектив создал лишь один по-настоящему острый момент, чтобы отметиться голом, но манкунианцев после выстрела Исмаили спас вратарь Эдерсон.

На 71-й минуте английская команда установила ставший в итоге окончательным результат благодаря точному удару Бернарду Силвы.

Шахтер - Ман Сити: видео голов и обзор матча

В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер проиграл на своем со счетом 0:3 Манчестер Сити.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове