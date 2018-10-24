Шахтер - Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

Шахтер со счетом 0:3 потерпел поражение на своем поле против Манчестер Сити в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Хозяева поля продержались полчаса игры, когда пропустили после точного удара Давида Сильвы. Спустя пять минут второй мяч в их ворота забил Эмерик Лапорт.
Донецкий коллектив создал лишь один по-настоящему острый момент, чтобы отметиться голом, но манкунианцев после выстрела Исмаили спас вратарь Эдерсон.
На 71-й минуте английская команда установила ставший в итоге окончательным результат благодаря точному удару Бернарду Силвы.
Шахтер - Ман Сити: видео голов и обзор матча
В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер проиграл на своем со счетом 0:3 Манчестер Сити.
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