Шахтер - Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

Шахтер со счетом 0:3 потерпел поражение на своем поле против Манчестер Сити в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева поля продержались полчаса игры, когда пропустили после точного удара Давида Сильвы. Спустя пять минут второй мяч в их ворота забил Эмерик Лапорт.

Донецкий коллектив создал лишь один по-настоящему острый момент, чтобы отметиться голом, но манкунианцев после выстрела Исмаили спас вратарь Эдерсон.

На 71-й минуте английская команда установила ставший в итоге окончательным результат благодаря точному удару Бернарду Силвы.

Шахтер - Ман Сити: видео голов и обзор матча

В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер проиграл на своем со счетом 0:3 Манчестер Сити.