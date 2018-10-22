Шахтер - Манчестер Сити. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер и Манчестер Сити играли друг с другом на этой же стадии ЛЧ в прошлом сезоне

НВ следит за игрой третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится завтра, 23 октября, в 22.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко - Веллингтон Нем, Алан Патрик, Фернандо - Мораэс

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Лапорт, Менди - де Брейне, Фернандиньо, Давид Сильва - Стерлинг, Агуэро, Сане

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Харькове на стадионе Металлист, начнется 23 октября в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Шахтер: занимает третье место в группе F Лиги чемпионов с двумя очками после ничьих с Хоффенхаймом (дома) и Лионом (в гостях). Команда подходит к игре с 11-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при восьми победах. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на оборонцев Ивана Ордеца, а также полузащитников Тайсона и Марлоса.

Манчестер Сити: занимает второе место в группе F Лиги чемпионов с тремя очками после поражения от Лиона (дома) и победы над Хоффенхаймом (в гостях). Команда подходит к игре с шестиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на вратаря Клаудио Браво, защитников Эльякима Мангала, Данило и Фабиана Делфа, а также полузащитника Илкая Гюндогана.

Статистика знает два матча между этими командами, которые состоялись в групповом этапе Лиги чемпионов прошлого сезона. Сити победил 2:0 дома в первой игре, Шахтер выиграл 2:1 в ответном поединке.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Манчестер Сити является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,35, тогда как выигрыш Шахтера оценивается в 7,50, а ничья - в 5,80.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

«Шахтер» готовится к суперматчу с «Манчестер Сити». Предыгровая тренировка. pic.twitter.com/i443tKqCQ1 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 октября 2018 г.