Шахтер - Лион. Видео голов и обзор матча
Сегодня, 02:41
5
В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер и Лион сыграли вничью 1:1.
Донецкий клуб сумел открыть счет на 22-й минуте игры, когда после прострельной передачи от Исмаили голом отличился Жуниор Мораес.
Преимущество в счете подопечных Паулу Фонсеки закончилось на исходе часа игры с лишним. Это Набиль Фекир точно пробил в ворота Андрея Пятова.
Шахтер мог снова выйти вперед в конце поединока, но Исмаили не сумел выиграть дуэль у голкипера соперника.
Шахтер сыграл вничью с Лионом 1:1 в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов на своем поле, чего не хватило для выхода в 1/8 финала.
- Читайте также: Шахтер - Лион - 1:1. События матча
НВ