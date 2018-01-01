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Шахтер - Лион. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 02:41
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Шахтер не одержал нужную ему победу

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер и Лион сыграли вничью 1:1.

Донецкий клуб сумел открыть счет на 22-й минуте игры, когда после прострельной передачи от Исмаили голом отличился Жуниор Мораес.

Преимущество в счете подопечных Паулу Фонсеки закончилось на исходе часа игры с лишним. Это Набиль Фекир точно пробил в ворота Андрея Пятова.

Шахтер мог снова выйти вперед в конце поединока, но Исмаили не сумел выиграть дуэль у голкипера соперника.

Шахтер сыграл вничью с Лионом 1:1 в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов на своем поле, чего не хватило для выхода в 1/8 финала.

НВ

Теги:   ФК Шахтер Лига Чемпионов Футбол

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