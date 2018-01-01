Шахтер - Лион. Видео голов и обзор матча Сегодня, 02:41 5 Цей матеріал також доступний українською Шахтер не одержал нужную ему победу

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер и Лион сыграли вничью 1:1.

Донецкий клуб сумел открыть счет на 22-й минуте игры, когда после прострельной передачи от Исмаили голом отличился Жуниор Мораес.

Преимущество в счете подопечных Паулу Фонсеки закончилось на исходе часа игры с лишним. Это Набиль Фекир точно пробил в ворота Андрея Пятова.

Шахтер мог снова выйти вперед в конце поединока, но Исмаили не сумел выиграть дуэль у голкипера соперника.

Шахтер сыграл вничью с Лионом 1:1 в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов на своем поле, чего не хватило для выхода в 1/8 финала.

НВ