Шахтер - Лион. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Сегодня, 02:19 0 Цей матеріал також доступний українською Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов Шахтеру нужна победа над Лионом Фото: ФК Шахтер

НВ следит за игрой заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером (Украина) и Лионом (Франция), а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 12 декабря, в 22.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

Лион: Лопеш - Денайер, Марсело, Рафаэл - Тете, Ндомбеле, Фекир, Ауар, Менди - Траоре, Депай

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский вместо Харькова из-за введения военного положения, начнется 12 декабря в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Шахтер: выйдет в 1/8 финала, если выиграет с любым счетом, поскольку с отставанием в два очка занимает третье место в группе. Команда подходит к игре с пятиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при двух ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на оборонца Ивана Ордеца, полузащитника Дентиньо и нападающего Фернандо.

Лион: выйдет в 1/8 финала, если выиграет или сыграет вничью, поскольку с отрывом в два балла занимает второе место в группе. Команда подходит к игре с одним поражением в предыдущих 10-ти поединках во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Лео Дюбуа и нападающего Амина Гуири.

Статистика знает один официальный матч между этими командами, который состоялся во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов текущего сезона во Франции и завершился со счетом 2:2.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Шахтер является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 2,20, тогда как выигрыш Лиона оценивается в 3,00, а ничья - в 3,75.