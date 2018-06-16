16 июня 2018, суббота

Шахтер купил 19-летнего бразильского форварда

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Фернандо Педро представлен в качестве игрока Шахтера
Фото: ФК Шахтер

Фернандо Педро представлен в качестве игрока Шахтера

Чемпион Украины донецкий Шахтер объявил о подписании форварда Палмейраса Фернандо Педро.

Как сообщает официальный сайт "Горняков", 19-летний бразилец заключил контракт с клубом сроком на пять лет. 

Фернандо был лидером молодежного состава Палмейраса, но в этом году уже дебютировал и за основную команду, отметившись в ее составе одним забитым голом. Также он получил вызов в сборную Бразилии U-20.

Ранее СМИ сообщили, что подписание контракта Шахтера с Фернандо Педро состоится до конца этой недели. "Горняки" договорились с Палмейрасом о переходе 19-летнего форварда за 5,5 миллионов евро.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове