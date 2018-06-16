Шахтер купил 19-летнего бразильского форварда

Чемпион Украины донецкий Шахтер объявил о подписании форварда Палмейраса Фернандо Педро.

Как сообщает официальный сайт "Горняков", 19-летний бразилец заключил контракт с клубом сроком на пять лет.

Фернандо был лидером молодежного состава Палмейраса, но в этом году уже дебютировал и за основную команду, отметившись в ее составе одним забитым голом. Также он получил вызов в сборную Бразилии U-20.

Ранее СМИ сообщили, что подписание контракта Шахтера с Фернандо Педро состоится до конца этой недели. "Горняки" договорились с Палмейрасом о переходе 19-летнего форварда за 5,5 миллионов евро.