Шахтер крупно победил в Киеве, Десна поднялась в чемпионскую группу. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

Состоялись три матча 13 тура чемпионата Украины по футболу.

В стартовом матче дня Десна на своем поле одолела Мариуполь. Черниговская команда забила по голу в каждом тайме. Дублем в составе Десны отличился Денис Безбородько.

Первый гол вполне может претендовать на звание лучшего в туре. Безбородько промчался почти полполя и решился на удар из-за пределов штрафной - мяч влетел в девятку мариупольцев. В начале второго тайма Безбородько вышел на свидание с голкипером и удвоил преимущество.

Десна благодаря победе поднялась в чемпионскую группу украинской Премьер-лиги - на шестое место.

Шахтер не почувствовал никаких проблем в игре с киевским Арсеналом. Первый гол в ворота киевлян влетел в конце первого тайма - Алан Патрик по-бильярдному попал в угол ворот. Во втором тайме Болбат удвоил преимущество, а Коваленко ударом с пенальти сделал счет разгромным.

В еще одном матче дня Заря и Александрия расписали нулевую ничью.

Десна - Мариуполь - 2:0

Голы: Безбородько, 5, 47

Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Гитченко (Братков, 46), Мостовой - Волков, Огиря, А. Фаворов, Картушов - Хльобас (Ермаков, 77) - Безбородько (Старенький, 89)

Мариуполь: Гальчук - Кирюханцев, Яворский, Быков (Чоботенко, 61), Тищенко (Полегенько, 70) - Пихаленок, Мишнев - Вакула, Чурко, Демири (Бугай, 54) - Борячук

Предупреждение: Борячук

Обзор матча

Арсенал-Киев - Шахтер - 0:3

Голы: Патрик, 45, Болбат, 55, Коваленко, 63 (пен.)

Арсенал-Киев: Ситало, Осман, Зозуля, Насонов, Домбровский, Вакулко (Стрижак, 74), Евтоски (Фещук, 46), Ермаченко, Майданевич, Акулинин, Баланюк (Карась, 46)

Шахтер: Пятов, Хочолава, Исмаили, Бутко, Ракицкий, Тотовицкий, Майкон, Болбат (Фернандо, 72), Коваленко, Нем (Дентиньо, 59), Патрик (Сиприано, 66)

Предупреждение: Евтоски, 40, Осман, 45, Хочолава, 59, Зозуля, 63, Майданевич, 66

Заря - Александрия - 0:0

Заря: Луис Филипе, Чечер, Тимчик, Сваток, Михайличенко, Громов, Харатин, Арвеладзе, Леднев (Гордиенко, 67), Кабаев (Кочергин, 77), Руис (Майборода, 46)

Александрия: Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Полярус, Цуриков, Запорожан, Ковалец, Банада, Ситало (Пономарь, 63), Шастал, (Устименко, 81)

Предупреждение: Майборода, 84

Таблица сайта УПЛ

Посреди недели донецкий Шахтер потерпел разгромное поражение 0:3 от Манчестер Сити в матче третьего тура Лиги чемпионов.

НВ