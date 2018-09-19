Шахтер - Хоффенхайм. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ следит за игрой первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Хоффенхаймом, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 19 сентября, в 19.55 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Патрик - Марлос, Тайсон, Болбат - Мораес

Хоффенхайм: Бауманн - Нордтвейт, Фогт, Пош - Кадержабек, Биттенкур, Гриллич, Цубер, Шульц - Крамарич, Салаи

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Харькове на стадионе Металлист, начнется 19 сентября в 19.55 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Шахтер: вышел в групповой этап Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в Украине. Команда подходит к игре с пятиматчевой победной серией в рамках украинской Премьер-лиги. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Ивана Ордеца, полузащитников Дентиньо, Веллингтона Нема, Максима Малышева и Вячеслава Танковского.

Хоффенхайм: вышел в групповой этап Лиги чемпионов благодаря третьему месту в немецкой Бундеслиге прошлого сезона. Команда подходит к игре с серией из двух побед в предыдущих пяти поединках, четыре из которых пришлись на официальные. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на защитников Касима Нуху, Беньямина Хюбнера, Эрмина Бичакчича, Джошуа Бренета, полузащитников Надима Амири, Денниса Гайгера и Лукаса Руппа, а также нападающего Исхака Бельфодиля.

Статистика не знает официальных матчей между соперниками. Шахтер провел 14 матчей против немецких клубов, в которых четыре раза выиграл, в пяти случаях сыграл вничью и пять раз проиграл.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Шахтер является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,95, тогда как выигрыш Хоффенхайма оценивается в 3,60, а ничья - в 3,70.

Текстовая онлайн-трансляция НВ