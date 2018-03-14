Шахтер и Манчестер Юнайтед вылетели из Лиги Чемпионов

Во вторник, 13 марта, состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Первый тайм Шахтер провел на очень высоком уровне, не позволяя римлянам ничего создавать у своих ворот. Игроки Ромы часто попадали в офсайд, надежно страховал Андрей Пятов.

Но в начале второго тайма секундная расслабленность Ивана Ордеца сыграла свою роль - Джеко беспрепятственно вышел 1 на 1 с Пятовым и катнул мяч под ним. Шахтер бросился отыгрываться, но моменты давались с большим трудом.

На 79-й минуте Джеко второй раз выходил на свидание с Пятовым, и Ордец решил схватить боснийца за футболку - красная карточка, и Шахтеру вдесятером нужно забивать гол. Отметился также Факундо Феррейра, толкнув болл-боя, за которым чуть позже даже приехала скорая.

Вдесятером Шахтер зажал Рому на ее половине поля, регулярно создавая остроту. Самый реальный момент упустил Дентиньо на 94-й минуте - он находился в двух метрах от пустых ворот и попросту не смог дотянуться до мяча.

Обидное поражение выбрасывает горняков из Лиги Чемпионов.

Рома — Шахтер 1:0 (первый матч 1:2)

Гол: Джеко, 52

Рома: Алиссон — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов — Де Росси, Строотман — Ундер (Жерсон, 65), Наингголан, Перотти — Джеко (Эль Шаарави, 89)

Шахтер: Пятов — Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили — Степаненко (Патрик, 74), Фред — Марлос (Дентиньо, 82), Тайсон, Бернард — Феррейра

Удаление: Ордец, 79

Манчестер Юнайтед также упустил путевку в 1/4.

Севилья не выглядела мальчиками для битья на Олд Траффорде, порой действуя даже первым номером. Как результат, на 74-й минуте вышедший за две минуты до этого Венсан Бен-Йеддер открыл счет. Но и это не все, прошло четыре минуты и все тот же Бен-Йеддер сделал счет 0:2 после розыгрыша с углового.

Один гол Ромелу Лукаку отыграть все-таки смог, но этого было слишком мало, чтобы вернуться в игру.

Манчестер Юнайтед — Севилья 1:2 (первый матч — 0:0)

Голы: Лукаку, 84 — Бен Йеддер, 74, 78

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия (Мата, 77), Смоллинг, Байи, Янг — Феллаини (Погба, 60), Матич — Лингард (Мартиаль, 77), Санчес, Рашфорд — Лукаку

Севилья: Рико — Меркадо, Кьяер, Ленгле, Эскудеро — Нзонзи, Банега — Сарабия, Васкес (Писарро, 87), Корреа (Гайс, 89) — Муриэль (Бен Йеддер, 72)