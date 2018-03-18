Шахтер и Динамо синхронно победили. Результаты матчей чемпионата Украины

17-18 марта были сыграны поединки 24-го тура украинский Премьер-лиги.

Шахтер на своем поле уверенно разобрался с Мариуполем. Сначала гости пытались сдерживать атаки фаворитов, но уже на 27-й минуте Исмаили открыл счет. Второй гол забил Марлос - он разыграл угловой с Аланом Патриком, красиво убрал противника и шикарным ударом отправил мяч в дальний угол.

Во втором тайме еще отметился Фред, забив мяч в пустые ворота после паса Феррейры.

Шахтер — Мариуполь 3:0

Голы: Исмаили, 27, Марлос, 45+3, Фред, 67.

Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко (Дентиньо, 71) — Марлос (Зубков, 82), Патрик, Тайсон — Феррейра (Коваленко, 86).

Мариуполь: Худжамов — Насонов, Яворский, Белый (Билоконь, 88), Дава, Демири (Быков, 80) — Тищенко, Дедечко, Мишнев, Неплях — Диденко (Авагимян, 68).

Динамо также уверенно обыграло Ворсклу. С первых же секунд за дело взялся Артем Беседин, открыв счет уже на 4-й минуте, замкнув подачу с углового.

В целом, в первом тайме, увереннее выглядела именно Ворскла. Тем не менее, это не помогло полтавцам забить, а во втором тайме Динамо отыгралось по полной, забив сразу три мяча. Сначала Бурда также реализовал подачу с углового, потом Цыганков реализовал пенальти, а точку поставил Хлебас, который чуть ранее вышел на замену.

Динамо – Ворскла 4:0

Голы: Беседин, 4, Бурда, 59, Цыганков, 63 (пен), Хлебас, 88

Динамо: Бойко – Пиварич, Бурда, Шабанов, Кендзера – Гармаш (Алибеков, 72), Ротань, Вербич, Цыганков – Шапаренко (Буяльский, 88), Беседин (Хлебас, 78)

Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Даллку, Сапай – Гиоргадзе, Кобахидзе (Ребенок, 60), Васин, Кадимян – Кулач (Одарюк, 76), Сергийчук (Коломоец, 69)

Результаты матчей 24-го тура УПЛ:

Верес – Заря 0:1

Гол: Юри, 51 (с пенальти)

Александрия — Карпаты 1:1

Голы: Пономарь, 70 — Швед, 77

Черноморец — Сталь 0:1

Гол: Кузык, 18

Олимпик — Зирка 0:1

Гол: Очигава, 60 (в свои ворота).

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Динамо взяло реванш у Вереса.