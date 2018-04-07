Динамо справилось с Зарей, Шахтер - с Вересом. Результаты матчей чемпионата Украины

Шахтер обыграл Верес и сохранил преимущество над Динамо в турнирной таблице

В субботу, 7 апреля, состоялись пять матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу.

В верхней шестерке состоялись все три игры отчетного тура. Шахтер и Динамо довольно легко обыграли Верес и Зарю соответственно. "Горняки" забили в ворота соперника два мяча, "Бело-синие" - четыре. Таким образом, шестиочковое расстояние между Шахтером и Динамо в турнирной таблице Премьер-лиги сохранилось.

В еще одной игре Ворскла на своем поле благодаря голу Михаила Сергийчука обыграла Мариуполь и укрепилась на третьей строчке в Премьер-лиге.

Верес – Шахтер 0:2

Голы: Тайсон, 24, Хочолава, 79

Верес: Бандура – Адамюк, Борзенко, Лукьянчук, Симинин – Каленчук, Карасюк – Пепи (Мягков, 59), Степанюк, Западня – Кулиш (Морзенко, 84)

Шахтер: Пятов — Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Фред, Патрик (Додо, 87) – Марлос (Зубков, 84), Тайсон, Дентиньо – Феррейра (Гречишкин, 74).

Динамо - Заря 4:0

Голы: Бурда, 13, Вербич, 51, Беседин, 54, Цыганков, 88

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский — Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич — Беседин (Мораес, 78)

Заря: Лунин — Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко — Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82) — Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64) — Фаупала

Предупреждения: Громов, Чечер, Бабенко

На 68-й минуте Фаупала не реализовал пенальти (вратарь)

Ворскла – Мариуполь 1:0

Гол: Сергийчук, 57.

Ворскла: Шуст — Гиоргадзе, Пердута, Ребенок, Даллку – Шарпар, Чеснаков – Кобахидзе (Одарюк, 68), Васин, Кадимян (Сергийчук, 57) – Коломоец (Скляр, 86).

Мариуполь: Гальчук (Левченко, 23) — Тищенко, Дава, Яворский, Демири — Пихаленок, Игнатенко — Мишнев (Диденко, 74), Болбат, Чурко (Арендарук, 81) – Тотовицкий.

Предупреждения: Чеснаков, Шарпар, Сергийчук, Шуст — Демири, Игнатенко, Диденко.

В нижней шестерке состоялись две игры, и они получились довольно результативными. Александрия прервала ничейную серию из пяти матчей и на своем поле со счетом 2:0 обыграла Сталь, а Черноморец дома неожиданно забил три мяча в ворота Олимпика и победил со счетом 3:1.

Александрия — Сталь 2:0

Голы: Протасов, 14, Грицук, 36 (с пенальти).

Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Бухал, Бацула — Довгий (Кольцов, 56), Банада — Полярус (Стецьков, 76), Грицук, Протасов (Старенький, 70) — Пономарь.

Сталь: Пеньков — Джонатан (Антошин, 42), Даниелян, Ощипко, Эберт — Месхи, Якимив — Климчук (Тиаго, 32), Задерака, Кузык — Кныш (Копытов, 46).

Предупреждения: Довгий, Бондаренко — Даниелян, Эберт.

Черноморец - Олимпик 3:1

Голы: Гладкий, 33, 43, Матяж, 82 — Сондей, 42

Черноморец: Безрук — Люлька, Смирнов, Жунич, Татарков (Семенив, 73) — Ковалец, Бобко — Третьяков, Ориховский (Бамба, 88), Романюк — Гладкий (Матяж, 60)

Олимпик: Махарадзе — Парцвания, Иллой-Айет, Куоинич, Е. Пасич — Вукович, Доронин (Леонидас, 60) — Сондей, Кисиль, Хомутов (Балашов, 46) — Захаркив (Беленький, 46)

Предупреждения: Гладкий, Бобко — Доронин

Еще один матч отчетного тура в нижней шестерке между Карпатами и Зиркой состоится в понедельник, 9 апреля.

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, на матче Черноморца и Олимпика болельщики вывесили на трибунах флаг со свастикой.

НВ