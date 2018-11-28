Шахтер драматично сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов

Шахтер в добавленное время вырвал победу у Хоффенхайма

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер со счетом 3:2 в концовке матча переиграл на выезде немецкий Хоффенхайм.

Гости ошеломили соперника в первые четверть часа игры, в течение которой сумели отличиться сразу двумя забитыми мячами.

Сперва Исмаили обыгрался в стенку с Тайсоном и, вырвавшись под углом на свидание с Оливером Бауманном, отправил мяч в дальний угол ворот. Затем Жуниор Мораес вывел того же Тайсона один на один с вратарем хозяев, и бразильский полузащитник легко покатил мяч мимо голкипера.

Тем не менее, за следующие 25 минут немецкому клубу удалось не только сократить отставание в счете, но и восстановить равновесие.

Сначала Андрей Крамарич получил пас из глубины и перебросил Андрея Пятова - мяч залетел в сетку рикошетом от стойки. После чего Стивен Цубер головой переправил мяч в ворота после прострела с фланга и рикошета от Исмаили, тогда как Пятов неуверенно сыграл на выходе в этом моменте.

После перерыва чемпион Украины долгое время оборонялся, пока не получил численный перевес из-за удаления Адама Салаи. Это помогло донецкой команде вырвать победу в добавленное время, когда Исмаили отдал передачу с фланга в центр штрафной, а Тайсону оставалось только покатить мяч в дальний угол.

3:2 - благодаря этой победе Шахтер набрал пять очков и поднялся на третье место в группе. В случае победы дома в последнем туре над Лионом, у которого семь баллов, подопечные Паулу Фонсеки выйдут в 1/8 финала.

Хоффенхайм - Шахтер 2:3

Голы: Крамарич, 17, Цубер, 40 - Исмаили, 13, Тайсон, 15, 90+2

Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нордтвейт (Гриллич, 84), Шульц (Грифо, 85) — Цубер (Нельсон, 77), Салаи, Демирбай, Крамарич — Бельфодиль

Шахтер: Пятов — Данченко (Будко, 90+4), Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Майкон, Степаненко (Патрик, 77), Коваленко (Дентиньо, 85) — Тайсон, Мораес

Предупреждены: Салаи, Фогт, Демирбай — Степаненко, Матвиенко, Кривцов, Данченко, Пятов

На 59-й минуте удален Салаи (Хоффенхайм) (повторное предупреждение)

НВ