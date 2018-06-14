Шахтер договорился о покупке бразильского нападающего за 5,5 млн евро - СМИ

Фернандо Педро осталось пройти медосмотр и подписать контракт с Шахтером - медиа

Шахтер договорился с Палмейрасом о покупке нападающего Фернандо Педро за 5,5 миллиона евро, сообщает UOL.

По информации медиа, стороны договорились о трансфере 19-летнего футболиста, чей контракт с бразильским клубом заканчивается в 2022 году.

Теперь форварду осталось пройти медосмотр и подписать личное соглашение с Шахтером, ради чего он отправится в Украину.

Накануне сообщалось, что донецкий клуб собрался подписать 19-летнего бразильского форварда.

Перед этим стало известно, что Шахтер всерьез нацелен на приобретение полузащитника Палмейраса Рожера Гедеша и готов платить 21-летнему футболисту в шесть раз большую зарплату, чем он получает в своем клубе.

Ранее сообщалось, что чемпион Украины намерен приобрести Гедеша, в котором видит замену ушедшему Бернарду.