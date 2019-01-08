Шахтер договорился о подписании израильского игрока - медиа Сегодня, 19:52 193 Цей матеріал також доступний українською Соломон (слева) уже прошел медосмотр в Шахтере - СМИ

Шахтер договорился с Маккаби Петах-Тиква о подписании полузащитника Манора Соломона, сообщает Sport1.maariv.co.il.

По информации портала, трансфер 19-летнего израильского футболиста обойдется украинской стороне в 5,8 миллиона евро за 85 процентов прав на него.

Фланговый полузащитник уже якобы прошел медосмотр в донецком клубе перед своим переходом. Ожидается, что он подпишет контракт на четыре года с окладом в 300 тысяч евро без учета бонусов.

До конца недели Соломон еще должен получить разрешение на отъезд от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Если ситуация для трансфера разрешится успешно, то он перейдет в Шахтер уже на следующей неделе.

Ранее СМИ узнали, что чемпион Украины серьезно заинтересовался услугами полузащитника Аль Айна из ОАЭ Кайо Лукаса, а впоследствии эту информацию подтвердил главный тренер донецкого коллектива Паулу Фонсека.

Также сообщалось, что Шахтер подписал 18-летнего бразильского полузащитника португальского Эшторила Маркуша Антонио.