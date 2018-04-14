Шахтер - Динамо. Онлайн-трансляция матча украинской Премьер-лиги

Шахтер на шесть очков опережает Динамо перед их очным матчем

НВ следит за ходом игры 27-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер - Динамо, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 14 апреля, в 17.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Феррейра

Динамо: Бойко - Кенджера, Бурда, Шабанов, Пиварич - Ротань - Цыганков, Гармаш, Буяльский, Вербич - Беседин

Онлайн трансляция матча, который состоится в Харькове на стадионе Металлист, начнется 14 апреля в 17.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Шахтер: занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги с отрывом в шесть очков от Динамо. Команда подходит к игре с серией из семи побед кряду в рамках УПЛ, в которых ни разу не пропустил. Подопечные Паулу Фонсеки не знают побед над Динамо в текущем сезоне УПЛ (поражение 0:1 и ничья 0:0). Коллектив не сможет рассчитывать на ключевого полузащитника Бернарда (травма).

Динамо: занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с отставанием от лидирующего Шахтера на шесть очков. Команда подходит к игре с серией из пяти побед кряду в рамках УПЛ. Подопечные Александра Хацкевича не знают поражений от Шахтера в текущем сезоне УПЛ (победа 1:0 и ничья 0:0). Коллектив не сможет рассчитывать на основного защитника Тамаша Кадара и полузащитника Николая Шапаренко (травмы).

Статистика знает 81 матч между командами. Динамо победило в 27-ми поединках, Шахтер - в 30-ти, в 23-х случаях соперники не выявили победителя.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Шахтер является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,55, тогда как выигрыш Динамо оценивается в 5,50, а ничья - в 3,80.