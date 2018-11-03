Шахтер - Динамо. Онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

В очных встречах преимущество пока что на стороне Шахтера

НВ следит за ходом матча 14-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер - Динамо, а также событиями вокруг него. Поединок состоится сегодня, 3 ноября, в 17.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Майкон - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Мораэс

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Буяльский - Морозюк, Гармаш, Цыганков - Вербич

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Харькове на стадионе Металлист, начнется 3 ноября в 17.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Шахтер: по итогам 13-ти туров лидирует в украинской Премьер-лиге с 34 очками в активе (отрыв от ближайшего конкурента - пять баллов). Команда подходит к игре с одним поражением в 14-ти предыдущих поединках во всех турнирах при трех ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Фернандо (травма) и нападающего Кайоде Оларенважу (дисквалификация).

Динамо: по итогам 13-ти туров занимает второе место в украинской Премьер-лиге с 29 очками в активе (отставание от лидера - пять баллов). Команда подходит к игре с двумя поражениями в пяти предыдущих поединках во всех турнирах при трех победах. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Тамаша Кадара (дисквалификация) и нападающего Артема Беседина (травма).

Статистика: команды сыграли между собой 86 матчей. Динамо победило в 31-м матче, Шахтер - в 32-х. Вничью оппоненты сыграли 23 раза.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Шахтер является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,70, тогда как выигрыш Динамо оцениваются в 4,40, а ничья - в 3,50.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Накануне Динамо разгромило Шахтер 3:0 в матче молодежного чемпионата Украины:

Тайсон и Степаненко вернулись! Смотрите, как «Шахтер» провел заключительную тренировку накануне суперматча с «Динамо».



Билеты на игру на ОСК «Металлист»: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/DMrtew0QXH — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 2 ноября 2018 г.