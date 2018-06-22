22 июня 2018, пятница

Шахтер объявил об уходе своего капитана

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Шахтер выведет из употребления 33-ий номер после ухода Срны.

Шахтер выведет из употребления 33-ий номер после ухода Срны.

Донецкий Шахтер официально объявил, что их капитан Дарио Срна покидает клуб, сообщают на официальном сайте команды.

Договор между хорватским футболистом и донетчанами завершался в конце июня. Стороны решили его не продлевать.

В своих комментариях официальному сайту Дарио не уточняет, в каком клубе продолжит карьеру, но благодарит руководство Шахтера и болельщиков.

Генеральный директор команды Сергей Палкин сказал, что горняки обязательно организуют прощальный матч для Срны, в котором он сможет в последний раз выйти на поле в футболке клуба, за который играл на протяжении 15 лет.

"Впервые в истории мы решили вывести из употребления 33-ий номер. Он принадлежит Дарио Срна, теперь - навсегда", - добавил Палкин.

За Шахтер Срна играл с 2003 года. Он является рекордсменом команды за матчами, а их он сыграл более чем полтысячи. Также в составе горняков Дарио 10 раз становился чемпионом Украины и 8 выигрывал Кубок, а в 2009 году завоевал с командой Кубок УЕФА.

Ранее СМИ стало известно, что хорват дал согласие на переход в итальянский Кальяри. Сам футболист заявил , что покидает донецкую команду и продолжит карьеру за пределами Украины.

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