Шахтер заинтересовался универсальным защитником сборной Албании - СМИ Вчера, 19:35 270 Цей матеріал також доступний українською EPA Скауты Шахтера просматривали Исмайли (справа) EPA

Донецкий Шахтер положил глаз на защитника хорватского Хайдука и сборной Албании Ардиана Исмайли, сообщает Slobodna Dalmacija.

Как сообщает издание, скауты донецкого клуба просматривали Исмайли в последних матчах Хайдука.

В частности, представители Шахтера обратили внимание на 22-летнего защитника во время недавнего товарищеского матча, в котором донецкий клуб уступил Хайдуку со счетом 1:4.

Также на выходных Исмайли отметился голом в победном матче Хайдука в 20 туре чемпионата Хорватии против загребского Локомотива (2:1).

Сообщается, что футболист в основном играет на позиции центрального защитника, но также может сыграть на правом фланге защиты.

В этом сезоне Исмайли провел за Хайдук восемь матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Шахтер нацелился на 17-летнего защитника Неманью Николича с боснийской Младости.

В январе защитник Ярослав Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав контракт на 3,5 года.

