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Шахтер заинтересовался универсальным защитником сборной Албании - СМИ

Вчера, 19:35
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EPA

Скауты Шахтера просматривали Исмайли (справа)

Донецкий Шахтер положил глаз на защитника хорватского Хайдука и сборной Албании Ардиана Исмайли, сообщает Slobodna Dalmacija.

Как сообщает издание, скауты донецкого клуба просматривали Исмайли в последних матчах Хайдука.

В частности, представители Шахтера обратили внимание на 22-летнего защитника во время недавнего товарищеского матча, в котором донецкий клуб уступил Хайдуку со счетом 1:4.

Также на выходных Исмайли отметился голом в победном матче Хайдука в 20 туре чемпионата Хорватии против загребского Локомотива (2:1).

Сообщается, что футболист в основном играет на позиции центрального защитника, но также может сыграть на правом фланге защиты.

В этом сезоне Исмайли провел за Хайдук восемь матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Шахтер нацелился на 17-летнего защитника Неманью Николича с боснийской Младости.

В январе защитник Ярослав Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав контракт на 3,5 года. 

Теги:   Трансферы ФК Шахтер

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