Шахтер выиграл Кубок Украины-2019
Шахтер в 13-й раз завоевал Кубок Украины, со счетом 4:0 разгромив сенсационного финалиста Ингулец.
Представитель Первой лиги продержался почти полчаса игры, пока не пропустил от Тете. Тайсон пробивал по воротам, но получился пас на соотечественника, который выбежал из-за спин защитников и пробил мимо голкипера.
На 39-й минуте Шахтер увеличил свой перевес. Исмаили сделал прострел, а защитники Ингульца снова забыли о Тете, который беспрепятственно отправил мяч в сетку.
В добавленное к первому тайму время донецкий клуб довел счет до разгромного. Тайсон вывел Жуниора Мораеса один на один с вратарем соперника, а нападающий не оставил ему шансов, пробив точно в угол.
На 64-й минуте в ворота Ингульца влетел четвертый мяч. Тете отдал пас на Манора Соломона, тот убрал на замахе защитника и пробил в дальний угол.
Шахтер - Ингулец 4:0
Голы: Тете, 28, 39, Мораес, 45+2, Соломон, 64
НВ