Шахтер выиграл Кубок Украины-2019 Вчера, 22:55 428 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Тете (справа) забил два гола за Шахтер ФК Шахтер

Шахтер в 13-й раз завоевал Кубок Украины, со счетом 4:0 разгромив сенсационного финалиста Ингулец.



Представитель Первой лиги продержался почти полчаса игры, пока не пропустил от Тете. Тайсон пробивал по воротам, но получился пас на соотечественника, который выбежал из-за спин защитников и пробил мимо голкипера.

На 39-й минуте Шахтер увеличил свой перевес. Исмаили сделал прострел, а защитники Ингульца снова забыли о Тете, который беспрепятственно отправил мяч в сетку.

В добавленное к первому тайму время донецкий клуб довел счет до разгромного. Тайсон вывел Жуниора Мораеса один на один с вратарем соперника, а нападающий не оставил ему шансов, пробив точно в угол.

На 64-й минуте в ворота Ингульца влетел четвертый мяч. Тете отдал пас на Манора Соломона, тот убрал на замахе защитника и пробил в дальний угол.

Шахтер - Ингулец 4:0

Голы: Тете, 28, 39, Мораес, 45+2, Соломон, 64

НВ