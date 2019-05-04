Шахтер вступил в борьбу с европейскими грандами за бразильского защитника - СМИ
Бразильский защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди попал в сферу интересов донецкого Шахтера, сообщает UOL Esporte.
По информации СМИ, кроме Шахтера 21-летним футболистом также интересуются мадридские Реал и Атлетико, туринский Ювентус и французский Лилль.
Сообщается, что Атлетико Паранаэнсе готов продать Лоди за 15 млн евро.
Футболист может сыграть на позиции левого защитника или левого полузащитника.
Контракт Лоди с его нынешним клубом рассчитан до конца 2022 года.
Ранее сообщалось, что Шахтер заинтересовался услугами 18-летнего защитника бразильского клуба Ремо Кевема.