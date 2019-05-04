#
Дмитрий Шимкив
Человек всемогущий
Светлана Пыркало
Ну что, казалось бы, слова?
Ульяна Супрун
Что нужно знать о витаминах и добавках
Иван Яковина
Зеленский против Путина. Кто кого?
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Шахтер вступил в борьбу с европейскими грандами за бразильского защитника - СМИ

Сегодня, 13:45
422
Цей матеріал також доступний українською
Шахтер вступил в борьбу с европейскими грандами за бразильского защитника - СМИ - фото

ФК Атлетико Паранаэнсе

Ренан Лоди может обойтись Шахтеру в 15 млн евро

Бразильский защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди попал в сферу интересов донецкого Шахтера, сообщает UOL Esporte.

По информации СМИ, кроме Шахтера 21-летним футболистом также интересуются мадридские Реал и Атлетико, туринский Ювентус и французский Лилль.

Сообщается, что Атлетико Паранаэнсе готов продать Лоди за 15 млн евро.

Футболист может сыграть на позиции левого защитника или левого полузащитника.

Контракт Лоди с его нынешним клубом рассчитан до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что Шахтер заинтересовался услугами 18-летнего защитника бразильского клуба Ремо Кевема.

Теги:   Футбол ФК Шахтер

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Сегодня, 01:17

img
Полузащитник сборной Украины помог своему клубу приблизиться к чемпионству в Бельгии - видео
2250
Футбол

Вчера, 01:10

img
Есть повод волноваться. УЕФА провел заседание по делу Мораеса - СМИ
1937
Футбол

2 мая, 19:57

img
Легенда Барселоны объявил о завершении карьеры
1553

Главное

Страны

Сегодня, 10:02

img
В Таиланде прошла коронация правителя страны
Футбол

Сегодня, 19:32

img
Украинская Премьер-лига: Динамо не смогло победить Александрию, Заря проиграла Мариуполю - видео
Страны

Сегодня, 04:33

img
КНДР провела запуск ракеты