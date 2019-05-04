Шахтер вступил в борьбу с европейскими грандами за бразильского защитника - СМИ Сегодня, 13:45 422 Цей матеріал також доступний українською ФК Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди может обойтись Шахтеру в 15 млн евро ФК Атлетико Паранаэнсе

Бразильский защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди попал в сферу интересов донецкого Шахтера, сообщает UOL Esporte.

По информации СМИ, кроме Шахтера 21-летним футболистом также интересуются мадридские Реал и Атлетико, туринский Ювентус и французский Лилль.

Сообщается, что Атлетико Паранаэнсе готов продать Лоди за 15 млн евро.

Футболист может сыграть на позиции левого защитника или левого полузащитника.

Контракт Лоди с его нынешним клубом рассчитан до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что Шахтер заинтересовался услугами 18-летнего защитника бразильского клуба Ремо Кевема.