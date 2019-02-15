Шахтер в меньшинстве спасся от поражения в Лиге Европы Сегодня, 00:07 117 Цей матеріал також доступний українською EPA Шахтер с 11-й минуты играл в меньшинстве EPA

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Шахтер в меньшинстве со счетом 2:2 избежал поражения на своем поле против Айнтрахта.

Дебют игры вышел бурным. Уже на 7-й минуте Мартин Хинтереггер на дальней стойке замкнул навес со штрафного, когда Андрей Пятов совершил грубую ошибку, не сумев удержать мяч.

Хозяева организовали быстрый ответ и через три оборота секундной стрелки сравняли счет. Это Марлос реализовал пенальти.

Увы для "Горняков", через минуту Тарас Степаненко заработал второе предупреждение за фол против Себастьяна Роде и оставил Шахтером вдесятером.

Получив численный перевес, Айнтрахт мог выйти вперед еще до перерыва, но не использовал целый ряд моментов. Это удалось в дебюте второй половины. Филип Костич оказался один в штрафной "Горняков" во время навеса Луки Йовича и точно пробил в незащищенный угол ворот Пятова.

Гости не реализовали еще несколько моментов, за что поплатились на 67-й минуте. Жуниор Мораес отдал пас на Тайсона, а тот пробил мимо Кевина Траппа и принес ничью со счетом 2:2.

Ответный матч состоится 21 февраля на поле Айнтрахта в немецком Франкфурте.

Шахтер - Айнтрахт 2:2

Голы: Марлос, 9 (с пенальти), Тайсон, 67 - Хинтереггер, 7, Костич, 50

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос (Соломон, 68), Коваленко (Малышев, 81), Тайсон — Мораес (Болбат, 90)

Айнтрахт: Трапп — Ндика, Хасебе, Хинтереггер — да Коста, Фернандес (де Гузман, 82), Роде (Виллемс, 46), Костич — Гачинович – Ребич, Йович

Предупреждены: Степаненко, Кривцов – Фернандес, Гачинович

Удален: Степаненко, 11 (вторая желтая)

НВ