Шахтер стал фаворитом в борьбе за испанского защитника — СМИ Сегодня, 00:20 185 Цей матеріал також доступний українською ФК Сассуоло Шахтер может купить Лиролу (слева) за 13 млн евро — медиа ФК Сассуоло

Шахтер имеет наилучшие шансы подписать защитника итальянского Сассуоло Поля Лиролу, сообщает Calcionapoli1926 со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno.



По информации издания, украинский клуб может приобрести 21-летнего испанского футболиста за сумму в размере 13 миллионов евро.

Как отмечает медиа, «Горняки» могли подписать Лиролу еще в зимнее трансферное окно за 7 млн евро, но сделка не состоялась из-за вылета донецкой команды из Лиги чемпионов.

Правый оборонец имеет на своем счету матчи за сборные Испании в возрасте до 17 и 21 лет. В 2017 году входил в число претендентов на премию лучшему молодому игроку Европы Golden Boy.

Сообщалось, что Шахтер готовится приобрести полузащитника бразильского Палмейраса Артура Гимараэша.

Ранее появилась информация, что защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди попал в сферу интересов донецкого клуба.