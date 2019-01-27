Шахтер стал фаворитом в борьбе за 19-летнего бразильца - СМИ Сегодня, 01:13 355 Цей матеріал також доступний українською ФК Гремио Шахтер предлагает 3,5 млн евро за Да Силву ФК Гремио

Шахтер имеет наилучшие шансы подписать 19-летнего нападающего бразильского Гремио Рондинелли Да Силву, сообщает Globo.



По информации медиа, наибольший интерес к футболисту демонстрирует донецкий клуб, который предлагает за него 3,5 млн евро.

Как отмечает портал, конкуренцию чемпиону Украины составляют немецкий Вольфсбург и российский ЦСКА, которые через посредника также контактируют с Гремио по поводу трансфера.

Действующее соглашение Рондинелли Да Силвы заканчивается в декабре 2019-го года, но бразильский клуб добивается его продления.

19-летний атакующий исполнитель пока что еще даже не выступает в первой команде клуба из Порту-Алегри.

Сообщалось, что Гремио уже отказал Шахтеру в продаже 18-летнего нападающего Тете за 12 миллионов евро.