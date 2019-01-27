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Шахтер стал фаворитом в борьбе за 19-летнего бразильца - СМИ

Сегодня, 01:13
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ФК Гремио

Шахтер предлагает 3,5 млн евро за Да Силву

Шахтер имеет наилучшие шансы подписать 19-летнего нападающего бразильского Гремио Рондинелли Да Силву, сообщает Globo.

По информации медиа, наибольший интерес к футболисту демонстрирует донецкий клуб, который предлагает за него 3,5 млн евро.

Как отмечает портал, конкуренцию чемпиону Украины составляют немецкий Вольфсбург и российский ЦСКА, которые через посредника также контактируют с Гремио по поводу трансфера.

Действующее соглашение Рондинелли Да Силвы заканчивается в декабре 2019-го года, но бразильский клуб добивается его продления.

19-летний атакующий исполнитель пока что еще даже не выступает в первой команде клуба из Порту-Алегри.

Сообщалось, что Гремио уже отказал Шахтеру в продаже 18-летнего нападающего Тете за 12 миллионов евро.

Теги:   Трансферы ФК Шахтер Футбол

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