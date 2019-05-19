Шахтер стал чемпионом Украины по футболу — видео
Донецкий Шахтер победил луганскую Зарю со счетом 1:0 в матче 29 тура украинской Премьер-лиги и стал чемпионом сезона 2018/19.
«Горняки» победили Зарю благодаря голу Жуниора Мораеса на 11-й минуте и стали недосягаемыми для ближайшего преследователя — киевского Динамо.
Шахтер набрал 76 очков и опережает киевский клуб на 11 баллов за три тура до окончания чемпионата.
Донецкий клуб стал чемпионом Украины в третий раз подряд.
В еще одном матче дня в украинской Премьер-лиге Львов на выезде одолел Александрию. Автором победного гола стал Педро.
Заря — Шахтер — 0:1
Гол: Мораес, 11
Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко — Силас (Кабаев, 75), Арвеладзе — Караваев, Леднев (Кочергин, 64), Хомченовский — Будковский (Громов, 50).
Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 77) — Степаненко, Маркос Антонио — Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 87), Тайсон — Мораес.
Предупреждения: Михайличенко, Тымчик — Коваленко, Мораес, Степаненко
Обзор матча
Александрия — Львов — 0:1
Гол: Педро, 59
Обзор матча
Турнирная таблица
Накануне в рамках 29 тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо победило Мариуполь со счетом 2:1.
Ранее донецький Шахтер стал обладателем Кубка Украины, одолев в финале Ингулец 4:0.
НВ