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Шахтер стал чемпионом Украины по футболу — видео

Вчера, 19:01
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Шахтер стал чемпионом Украины по футболу — видео - фото

Ф К Шахтер

Шахтер стал чемпионом Украины в третий раз подряд

Донецкий Шахтер победил луганскую Зарю со счетом 1:0 в матче 29 тура украинской Премьер-лиги и стал чемпионом сезона 2018/19.

«Горняки» победили Зарю благодаря голу Жуниора Мораеса на 11-й минуте и стали недосягаемыми для ближайшего преследователя — киевского Динамо.

Шахтер набрал 76 очков и опережает киевский клуб на 11 баллов за три тура до окончания чемпионата.

Донецкий клуб стал чемпионом Украины в третий раз подряд.

В еще одном матче дня в украинской Премьер-лиге Львов на выезде одолел Александрию. Автором победного гола стал Педро.

Заря — Шахтер — 0:1

Гол: Мораес, 11

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко — Силас (Кабаев, 75), Арвеладзе — Караваев, Леднев (Кочергин, 64), Хомченовский — Будковский (Громов, 50).

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 77) — Степаненко, Маркос Антонио — Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 87), Тайсон — Мораес.

Предупреждения: Михайличенко, Тымчик — Коваленко, Мораес, Степаненко

Обзор матча

Александрия — Львов — 0:1

Гол: Педро, 59

Обзор матча

Турнирная таблица

Накануне в рамках 29 тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо победило Мариуполь со счетом 2:1.

Ранее донецький Шахтер стал обладателем Кубка Украины, одолев в финале Ингулец 4:0.

НВ

Теги:   ФК Львов ФК Александрия Футбол Премьер-лига Украины ФК Заря ФК Шахтер

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