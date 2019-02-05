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Шахтер стал 25-м самым богатым клубом мира по версии Soccerex Football Finance

Сегодня, 17:15
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EPA

Игроки Шахтера оцениваются в 103 млн евро

Донецкий Шахтер стал 25-м самым богатым клубом мира по версии организации Soccerex Football Finance с индексом 0,86.

Согласно ее отчету, стоимость игроков чемпиона Украины оценивается в 103 млн евро, инфраструктура - в 175 млн евро, а потенциальные активы его владельца - в 4,5 млрд евро.

На первом месте находится Манчестер Сити с индексом в 4,21, чьи футболисты оцениваются в 1,058 млрд евро, инфраструктура - в 471 млн евро, долг - в 80 млн евро, активы собственника из ОАЭ - в 24,7 млрд евро. На счетах в банке у чемпиона Англии - 21 млн евро.

Позиции со 2-го по 10-е занимают: французский ПСЖ (индекс 3,84), немецкая Бавария (2,67), английские Тоттенхэм (2,66) и Арсенал (2,43), испанские Реал (2,38) и Барселона (2,05), английский Манчестер Юнайтед (1,99), итальянский Ювентус (1,96) и английский Челси (1,89).

Среди остальных украинских клубов в представленной сотне есть также Динамо с индексом 0,16. Его игроки оцениваются в 67 млн евро, инфраструктура - в 10 млн евро, а потенциальные инвестиции - в 7 млн евро. 

Недавно Реал, опередив Барселону и МЮ, стал самым доходным футбольным клубом мира по итогам сезона 2017/2018 годов, согласно отчету аналитической компании Deloitte.

Теги:   ФК Динамо (Киев) ФК Челси ФК Ювентус Манчестер Юнайтед ФК Барселона ФК Реал Мадрид Арсенал (Лондон) Тоттенхэм Бавария (Мюнхен) ПСЖ (Paris SG) Манчестер Сити ФК Шахтер Футбол

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