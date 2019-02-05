Шахтер стал 25-м самым богатым клубом мира по версии Soccerex Football Finance Сегодня, 17:15 12 Цей матеріал також доступний українською EPA Игроки Шахтера оцениваются в 103 млн евро EPA

Донецкий Шахтер стал 25-м самым богатым клубом мира по версии организации Soccerex Football Finance с индексом 0,86.



Согласно ее отчету, стоимость игроков чемпиона Украины оценивается в 103 млн евро, инфраструктура - в 175 млн евро, а потенциальные активы его владельца - в 4,5 млрд евро.

На первом месте находится Манчестер Сити с индексом в 4,21, чьи футболисты оцениваются в 1,058 млрд евро, инфраструктура - в 471 млн евро, долг - в 80 млн евро, активы собственника из ОАЭ - в 24,7 млрд евро. На счетах в банке у чемпиона Англии - 21 млн евро.

Позиции со 2-го по 10-е занимают: французский ПСЖ (индекс 3,84), немецкая Бавария (2,67), английские Тоттенхэм (2,66) и Арсенал (2,43), испанские Реал (2,38) и Барселона (2,05), английский Манчестер Юнайтед (1,99), итальянский Ювентус (1,96) и английский Челси (1,89).

Среди остальных украинских клубов в представленной сотне есть также Динамо с индексом 0,16. Его игроки оцениваются в 67 млн евро, инфраструктура - в 10 млн евро, а потенциальные инвестиции - в 7 млн евро.

Недавно Реал, опередив Барселону и МЮ, стал самым доходным футбольным клубом мира по итогам сезона 2017/2018 годов, согласно отчету аналитической компании Deloitte.