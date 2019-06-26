Шахтер разрешил Заре продать полузащитника в Динамо — журналист Сегодня, 19:38 421 Цей матеріал також доступний українською ФК Заря Караваев (в центре) станет игроком Динамо — журналист ФК Заря

Шахтер не стал мешать переходу полузащитника Зари Александра Караваева в Динамо, несмотря на первоочередное право вернуть себе игрока, сообщает журналист Игорь Цыганык.



В YouTube-канале Football Hub ведущий программы Профутбол на телеканале 2+2 рассказал, что при переходе футболиста в луганский клуб «Горняки» оставили за собой право давать разрешение на его последующий трансфер.

Но, по его информации, чемпион Украины не стал препятствовать осуществлению перехода Караваева в Динамо, хотя тот является его принципиальным конкурентом.

Как отмечает Цыганык, частью сделки по трансферу игрока сборной Украины станет полноценное подписание Зарей полузащитника киевской команды Богдана Михайличенко.

Сообщалось, что Динамо согласовало с луганским клубом условия перехода Караваева.

Сам футболист не подтвердил, но и не опроверг слухи, заявив, что хочет выступать на более высоком уровне.

