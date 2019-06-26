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Шахтер разрешил Заре продать полузащитника в Динамо — журналист

Сегодня, 19:38
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ФК Заря

Караваев (в центре) станет игроком Динамо — журналист

Шахтер не стал мешать переходу полузащитника Зари Александра Караваева в Динамо, несмотря на первоочередное право вернуть себе игрока, сообщает журналист Игорь Цыганык.

В YouTube-канале Football Hub ведущий программы Профутбол на телеканале 2+2 рассказал, что при переходе футболиста в луганский клуб «Горняки» оставили за собой право давать разрешение на его последующий трансфер.

Но, по его информации, чемпион Украины не стал препятствовать осуществлению перехода Караваева в Динамо, хотя тот является его принципиальным конкурентом.

Как отмечает Цыганык, частью сделки по трансферу игрока сборной Украины станет полноценное подписание Зарей полузащитника киевской команды Богдана Михайличенко.

Сообщалось, что Динамо согласовало с луганским клубом условия перехода Караваева.

Сам футболист не подтвердил, но и не опроверг слухи, заявив, что хочет выступать на более высоком уровне.

Теги:   Трансферы ФК Шахтер ФК Заря Заря (Луганск) ФК Динамо (Киев) Футбол

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