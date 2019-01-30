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Шахтер решил расстаться с еще одним защитником - СМИ

Сегодня, 13:56
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ФК Шахтер

Данченко не отправился на второй сбор Шахтера - медиа

Шахтер решил расстаться с защитником Олегом Данченко, сообщает телеканал Футбол 1/2.

По информации медиа, 24-летний футболист не отправился вместе с донецкой командой на ее второй зимний сбор из-за готовящегося перехода.

Отмечается, что игрок обороны уйдет на правах аренды. Пока что остается неизвестным, в какой именно клуб перейдет Данченко.

На днях защитник Ярослав Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав с российским клубом контракт на 3,5 года.

Сообщалось, что донецкий клуб рискует потерять защитника Ивана Ордеца из-за проблем в переговорах о продлении контракта.

Ранее Шахтер объявил о подписании ключевого защитника Александрии Валерия Бондаренко.

Теги:   Трансферы ФК Шахтер Футбол

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