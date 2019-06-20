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Шахтер представил новый тренерский штаб

Сегодня, 17:46
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Шахтер представил новый тренерский штаб - фото

ФК Шахтер

Шесть человек вошли в тренерский штаб Шахтера

Шахтер представил новый тренерский штаб во главе с новым наставником Луишем Каштру.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, первым ассистентом рулевого команды будет Витор Северино, который ранее работал на этом же посту в Риу Аве, Шавише и Гимарайнше.

Другими помощниками португальского специалиста будут Филипе Селиккая и Жоау Брандау. Первый помогал Каштру в Шавише и Гимарайнше, второй работал тренером по физподготовке с юношеской командой Порту.

Кроме того, в штат вошел аналитик Жозе Кошта. Среди членов штаба экс-наставника Паулу Фонсеки остался тренер вратарей Антониу Феррейра.

Сегодня, 20 июня, Шахтер объявил о том, что бывший капитан команды Дарио Срна войдет в новый тренерский штаб.

Ранее донецкий клуб объявил об уходе Фонсеки, который проработал три сезона. Его преемником у руля донецкой команды стал соотечественник Луиш Каштру.

Теги:   Луиш Каштру ФК Шахтер Футбол

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