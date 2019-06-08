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Шахтер предложил сыну Луческу возглавить клуб — СМИ

Сегодня, 15:43
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Шахтер предложил сыну Луческу возглавить клуб — СМИ - фото

ФК ПАОК

Разван Луческу получил предложение от Шахтера — СМИ

Главный тренер греческого ПАОКа Разван Луческу может возглавить донецкий Шахтер, сообщает Soccer Link.

По информации СМИ, руководство Шахтера уже сделало 50-летнему тренеру предложение возглавить клуб.

Отмечается, что сын бывшего наставник Шахтера Мирча Луческу уже сообщил руководству ПАОКа, что может покинуть греческий клуб и трудоустроиться в Украине.

Разван Луческу возглавил ПАОК в 2017 году. В этом сезоне клуб из Салоник под руководством румынского специалиста стал чемпионом Греции и выиграл Кубок страны.

Также Разван Луческу работал в Брашове, румынском Рапиде, сборной Румынии, Аль-Джаише, Петролуле и Ксанти.

Сообщалось, что Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую Рому.

По данным Sky Sport в Twitter, прибытие 46-летнего специалиста в итальянский клуб ожидается 10 июня.

Одним из кандидатов на замену Фонсеки в Шахтере СМИ называют бывшего наставника испанского Бетиса Кике Сетьена.

Теги:   Футбол Паулу Фонсека ФК Шахтер

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