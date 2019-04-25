Шахтер потерял основного полузащитника до конца года
Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Майкон перенес операцию и пропустит около семи месяцев.
Об этом Майкон написал в своем аккаунте в Instagram, где отметил, что восстановление займет 210 дней, прикрепив фото с перебинтованными ногами.
В таком случае Майкон в 2019 году уже не сыграет.
Официальной информации от Шахтера относительно сроков восстановления Майкона пока не было.
В этом сезоне Майкон провел за Шахтер 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 передачи.
Майкон перешел в Шахтер из Коринтианса в июне 2018 года, подписав контракт на пять лет.