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Шахтер потерял основного полузащитника до конца года

Вчера, 23:38
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Шахтер потерял основного полузащитника до конца года - фото

Майкон via Instagram

Майкон пропустит около семи месяцев

Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Майкон перенес операцию и пропустит около семи месяцев.

Об этом Майкон написал в своем аккаунте в Instagram, где отметил, что восстановление займет 210 дней, прикрепив фото с перебинтованными ногами.

В таком случае Майкон в 2019 году уже не сыграет.

Официальной информации от Шахтера относительно сроков восстановления Майкона пока не было.

В этом сезоне Майкон провел за Шахтер 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 передачи.

Майкон перешел в Шахтер из Коринтианса в июне 2018 года, подписав контракт на пять лет.

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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