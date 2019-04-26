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Шахтер подтвердил потерю основного полузащитника на полгода

Вчера, 21:25
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Шахтер подтвердил потерю основного полузащитника на полгода - фото

ФК Шахтер

Восстановление Майкона займет минимум 6 месяцев

Донецкий Шахтер подтвердил информацию о том, что бразильский полузащитник Майкон из-за травмы пропустит не менее полугода.

У Майкона диагностировали повреждение крестообразной связки коленного сустава, сообщает официальный сайт клуба.

Также сообщается, что Майкон перенес операцию, а на восстановление футболисту понадобится не менее полугода.

В этом сезоне Майкон провел за Шахтер 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.

Накануне сообщалось, что Майкон перенес операцию и пропустит около семи месяцев, о чем сообщил сам бразилец в своем аккаунте в Instagram.

Майкон перешел в Шахтер из Коринтианса в июне 2018 года, подписав контракт на пять лет.

Теги:   Травма Футбол ФК Шахтер

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