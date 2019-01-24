Шахтер подписал еще одного зимнего новичка - СМИ 24 января, 20:24 1102 Цей матеріал також доступний українською EPA Маркуш Антонио (в центре) присоединится к Шахтеру по завершении чемпионата Южной Америки EPA

Полузащитник португальского Эшторила Маркуш Антонио этой зимой станет игроком Шахтера, сообщает UOL Esporte.



По информации медиа, 18-летний бразилец присоединится к украинскому клубу по завершении чемпионата Южной Америки среди игроков в возрасте до 20 лет.

Пока что на этом турнире проходит стадия группового этапа. Сборная Маркоса Антонио имеет хорошие шансы на выход в следующий раунд.

В начале января наставник Шахтера Паулу Фонсека в интервью изданию Record подтвердил переход футболиста в его команду, сообщает Команда №1.

Сообщалось, что Шахтер подписал контракт на пять лет с Маркушем Антонио, но оставалось неизвестным, когда именно игрок присоединится к донецкому клубу.

Ранее донецкий клуб объявил о приобретении полузащитника израильского Маккаби из Петах-Тиквы Манора Соломона, подписании нападающего Карпат Даниила Сикана и переходе защитника Александрии Валерия Бондаренко.

