Вахтанг Кипиани
Тролль державы
Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Иван Яковина
25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе

Шахтер подписал еще одного зимнего новичка - СМИ

24 января, 20:24
1102
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Маркуш Антонио (в центре) присоединится к Шахтеру по завершении чемпионата Южной Америки

Полузащитник португальского Эшторила Маркуш Антонио этой зимой станет игроком Шахтера, сообщает UOL Esporte.

По информации медиа, 18-летний бразилец присоединится к украинскому клубу по завершении чемпионата Южной Америки среди игроков в возрасте до 20 лет.

Пока что на этом турнире проходит стадия группового этапа. Сборная Маркоса Антонио имеет хорошие шансы на выход в следующий раунд.

В начале января наставник Шахтера Паулу Фонсека в интервью изданию Record подтвердил переход футболиста в его команду, сообщает Команда №1.

Сообщалось, что Шахтер подписал контракт на пять лет с Маркушем Антонио, но оставалось неизвестным, когда именно игрок присоединится к донецкому клубу.

Ранее донецкий клуб объявил о приобретении полузащитника израильского Маккаби из Петах-Тиквы Манора Соломона, подписании нападающего Карпат Даниила Сикана и переходе защитника Александрии Валерия Бондаренко.

Теги:   Трансферы ФК Шахтер Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 18:41

article_img
Динамо на три месяца потеряло нападающего
13347
События

Вчера, 09:37

article_img
Золото Абрамовича: Андрей Шевченко зарабатывает с российским олигархом - DW
3995
Футбол

Вчера, 22:55

article_img
Коноплянка забил эффектный гол в матче чемпионата Германии - видео
2810

Главное

События

Вчера, 16:51

article_img
Известный политтехнолог Сергей Гайдай даст большое интервью Радио НВ сегодня в 20:00
Экономика

Вчера, 12:03

article_img
Общий госдолг Украины в декабре вырос до $78,32 млрд
Страны

Вчера, 19:02

article_img
Суд освободил экс-советника Трампа под залог в $250 тыс.