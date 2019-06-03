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Шахтер отпустил наставника в итальянский гранд — СМИ

Сегодня, 15:25
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Шахтер отпустил наставника в итальянский гранд — СМИ - фото

ФК Шахтер

Фонсека может возглавить Рому уже на этой неделе

Шахтер дал добро своему главному тренеру Паулу Фонсеке на то, чтобы возглавить Рому, сообщает Affaritaliani.

По информации издания, наставник донецкой команды уже на этой неделе может заключить трудовой договор с клубом из столицы Италии.

Накануне сообщалось, что Фонсека стал фаворитом на пост наставника Ромы.

СМИ узнали, что чемпион Украины готов отпустить главного тренера в другой клуб, если последний заплатит пять миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

Вместе с тем, по их информации, между наставником Шахтера и его президентом Ринатом Ахметовым есть джентльменский договор, по которому тренера могут отпустить бесплатно.

Ранее Ахметов заявлял, что если португальцем заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.

Теги:   Паулу Фонсека ФК Рома ФК Шахтер Футбол

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