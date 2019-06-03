Шахтер отпустил наставника в итальянский гранд — СМИ
Шахтер дал добро своему главному тренеру Паулу Фонсеке на то, чтобы возглавить Рому, сообщает Affaritaliani.
По информации издания, наставник донецкой команды уже на этой неделе может заключить трудовой договор с клубом из столицы Италии.
Накануне сообщалось, что Фонсека стал фаворитом на пост наставника Ромы.
СМИ узнали, что чемпион Украины готов отпустить главного тренера в другой клуб, если последний заплатит пять миллионов евро за досрочное расторжение контракта.
Вместе с тем, по их информации, между наставником Шахтера и его президентом Ринатом Ахметовым есть джентльменский договор, по которому тренера могут отпустить бесплатно.
Ранее Ахметов заявлял, что если португальцем заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.