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Шахтер объявил о переходе украинского защитника в португальский клуб

Сегодня, 15:44
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ФК Шахтер

Бондаренко проведет следующий сезон в Витории Гимарайнш на правах аренды

Шахтер объявил о переходе своего защитника Валерия Бондаренко в бывшую команду своего нового главного тренера Луиша Каштру Виторию Гимарайнш.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, 25-летний футболист перешел в португальскую команду на правах годичной аренды.

Именно Витория Гимарайнш была предыдущим местом работы нового наставника чемпиона Украины Луиша Каштру.

Сообщалось, что ее центральный защитник Педро Энрике может стать игроком Шахтера.

Ранее появилась информация, что донецкий клуб интересуется услугами защитника Милана Густаво Гомесом.

Ключевой защитник Александрии Валерий Бондаренко стал игроком Шахтера в январе 2019-го года.

Теги:   Трансферы ФК Шахтер Футбол

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