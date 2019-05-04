Шахтер оторвался от Динамо в украинской Премьер-лиге - видео Вчера, 21:42 236 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Шахтер оторвался от Динамо на 9 очков ФК Шахтер

Донецкий Шахтер разгромил Львов со счетом 5:0 в рамках 27 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.

Первый гол Львов пропустил уже на 17-й минуте, поразив собственные ворота. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "горняков", однако во втором тайме гости посыпались и в течение 12 минут пропустили три гола.

Точку в матче поставил Алан Патрик на 76-й минуте, установив окончательный счет 5:0.

Шахтер воспользовался осечкой Динамо в матче с Александрией (1:1) и оторвался от киевского клуба на 9 очков.

Шахтер - Львов - 5:0

Голы: Альваро, 17 (авт), Нем, 51, Болбат, 55, Коваленко, 63, Алан Патрик, 76

Шахтер: Шевченко - Болбат (Бондарь, 75), Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик, Маркос Антонио - Нем (Тете, 66), Коваленко (Дентиньо, 78), Тайсон - Мораес



Львов: Бандура - Висенте (Насонов, 26), Адамюк, Борзенко, Парамонов - Кадина, Липе (Сабино, 54) - Альваро, Педро, Пернамбуко (Шина, 64) - Бруно



Предупреждение: Нем - Борзенко



Турнирная таблица

Ранее в рамках 27 тура украинской Премьер-лиги Динамо не смогло победить Александрию (1:1), а Мариуполь победил Зарю (1:0).

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