Клуб УПЛ объявил о подписании трех игроков триумфальной молодежной сборной Украины Сегодня, 15:02 676 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kacper Pempel Корниенко (с кубком) продолжит выступления в Мариуполе REUTERS/Kacper Pempel

Мариуполь объявил о подписании защитника Виктора Корниенко, а также полузащитников Максима Чеха и Алексея Кащука, которые в составе молодежной сборной Украины стали чемпионами мира.



Как сообщает официальный сайт приазовского клуба, все футболисты арендованы у Шахтера на один сезон — до лета 2020-го года.

Накануне новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) Днепр-1 объявил о подписании одного из героев молодежного чемпионата мира, нападающего Динамо Владислава Супряги.

19-летний футболист будет выступать за новую команду на правах сезонной аренды — до лета 2020-го года.

Ранее Динамо объявило о переходе в Днепр-1 другого героя молодежного ЧМ Сергея Булецы.

Полузащитник также будет выступать за новичка украинской Премьер-лиги на правах годичной аренды.