Клуб УПЛ объявил о подписании трех игроков триумфальной молодежной сборной Украины
Мариуполь объявил о подписании защитника Виктора Корниенко, а также полузащитников Максима Чеха и Алексея Кащука, которые в составе молодежной сборной Украины стали чемпионами мира.
Как сообщает официальный сайт приазовского клуба, все футболисты арендованы у Шахтера на один сезон — до лета 2020-го года.
Накануне новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) Днепр-1 объявил о подписании одного из героев молодежного чемпионата мира, нападающего Динамо Владислава Супряги.
19-летний футболист будет выступать за новую команду на правах сезонной аренды — до лета 2020-го года.
Ранее Динамо объявило о переходе в Днепр-1 другого героя молодежного ЧМ Сергея Булецы.
Полузащитник также будет выступать за новичка украинской Премьер-лиги на правах годичной аренды.