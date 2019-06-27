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Клуб УПЛ объявил о подписании трех игроков триумфальной молодежной сборной Украины

Сегодня, 15:02
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REUTERS/Kacper Pempel

Корниенко (с кубком) продолжит выступления в Мариуполе

Мариуполь объявил о подписании защитника Виктора Корниенко, а также полузащитников Максима Чеха и Алексея Кащука, которые в составе молодежной сборной Украины стали чемпионами мира.

Как сообщает официальный сайт приазовского клуба, все футболисты арендованы у Шахтера на один сезон — до лета 2020-го года.

Накануне новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) Днепр-1 объявил о подписании одного из героев молодежного чемпионата мира, нападающего Динамо Владислава Супряги.

19-летний футболист будет выступать за новую команду на правах сезонной аренды — до лета 2020-го года.

Ранее Динамо объявило о переходе в Днепр-1 другого героя молодежного ЧМ Сергея Булецы.

Полузащитник также будет выступать за новичка украинской Премьер-лиги на правах годичной аренды.

Теги:   Трансферы ФК Мариуполь ФК Шахтер Футбол

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