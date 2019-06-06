Шахтер осложнил переход Фонсеки в итальянский топ-клуб — СМИ
Шахтер не хочет бесплатно отпускать наставника команды Паулу Фонсеку возглавить итальянскую Рому, с представителями которой тренер уже договорился, сообщает Record.
По информации издания, Фонсека договорился с Ромой о контракте на два года с возможностью продления еще на год, но Шахтер готов отпустить португальца только за компенсацию в 3 млн евро.
При этом сумма отступных в контракте Фонсеки — 5 млн евро.
Накануне стало известно, что Фонсека встретился с руководством Ромы и стороны договорились о трехлетнем контракте.
Ранее сообщалось, что Шахтер готов отпустить главного тренера Паулу Фонсеку в Рому без компенсации за досрочное расторжение контракта.
Президент Шахтера Ринат Ахметов заявлял, что если португальцем заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.