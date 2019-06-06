Шахтер осложнил переход Фонсеки в итальянский топ-клуб — СМИ Вчера, 20:02 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Шахтер хочет 3 млн за разрыв контракта с Фонсекой — СМИ ФК Шахтер

Шахтер не хочет бесплатно отпускать наставника команды Паулу Фонсеку возглавить итальянскую Рому, с представителями которой тренер уже договорился, сообщает Record.

По информации издания, Фонсека договорился с Ромой о контракте на два года с возможностью продления еще на год, но Шахтер готов отпустить португальца только за компенсацию в 3 млн евро.

При этом сумма отступных в контракте Фонсеки — 5 млн евро.

Накануне стало известно, что Фонсека встретился с руководством Ромы и стороны договорились о трехлетнем контракте.

Ранее сообщалось, что Шахтер готов отпустить главного тренера Паулу Фонсеку в Рому без компенсации за досрочное расторжение контракта.

Президент Шахтера Ринат Ахметов заявлял, что если португальцем заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.