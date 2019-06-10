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Шахтер определился с новым главным тренером — СМИ

Сегодня, 17:23
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Шахтер определился с новым главным тренером — СМИ - фото

ФК Витория Гимарайнш

Луиш Каштру — главный кандидат на пост наставника Шахтера

Наставник португальской Витории Гимарайнш Луиш Каштру в шаге от того, чтобы возглавить Шахтер, сообщает O Jogo.

По информации авторитетного издания, в борьбе за 57-летнего специалиста чемпион Украины опередил представителя английского Чемпионшипа (второй дивизион) и два арабских клуба.

Как отмечает медиа, сделка практически завершена, тогда как неразрешенными остаются только небольшие детали по назначению Луиша Каштру.

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По данным источника, именно рулевой Витории Гимарайнш стал основным кандидатом на пост наставника Шахтера, куда он должен прийти вместе с тренерским штабом своего нынешнего клуба.

Сообщалось, что главный тренер греческого ПАОКа Разван Луческу может возглавить донецкую команду. Одним из кандидатов СМИ также называют бывшего наставника испанского Бетиса Кике Сетьена.

Ранее появилась информация, что нынешний рулевой Шахтера Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую Рому.

Теги:   Премьер-лига Украины ФК Шахтер Футбол

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